Чому Трамп особисто не прокоментував дозвіл Україні бити вглиб РФ: пояснення політолога

Якби новообраний президент США Дональд Трамп був проти дозволу Штатів Україні щодо ударів, він заявив би про це особисто. Однак зараз говорять про ескалацію лише його прибічники.

На думку політолога, команда Трампа наразі дотримується широких рамок щодо ситуації, яка склалась навколо дозволу США.

"З приводу Трампа-молодшого та Ілона Маска, то тут взагалі ні про що говорити. Ці люди не впливають безпосередньо на конкретно цей напрямок. Вони багато заяв робили, які йдуть всупереч з тими діями, які приймаються Трампом і його командою", - каже Саакян.

Щодо Майка Волтца, якого Трамп обрав радником з національної безпеки, то він теж досить цікаво сформулював свою думку. Він заявив, що з ним ніхто не радився щодо дозволу на удари Україною по Росії. Саакян зауважив, що той сказав не "з нами", не "з командою", не "з обраним президентом".

"Він не сказав, що це неправильне рішення, він сказав що рішення це ескалаційна драбина, а далі буде крок від Росії, Північної Кореї, потім знову від США і так куди ми рухаємося", - зауважив політолог.

Варто звернути увагу і на те, що каже Трамп - треба, щоб сторони сіли за стіл переговорів, щоб війна закінчилася.

"Але при цьому ніхто з них не сказав, що Трамп прийде і на наступний дені відмінить це рішення. Це наштовхує на думку, що дуже вірогідно, що Байден таки поінформував Трампа про таке рішення", - підкреслив Саакян.