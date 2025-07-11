Чому Трамп "дозрів" до постачання зброї Україні: думка експерта

Президент США Дональд Трамп дасть Україні зброю через президентські повноваження (PDA), оскільки Київ показав свою силу. До того ж американська зброя буде надходити також за європейські гроші. Але все одно Україні треба думати над тим, щоб виготовляти все самостійно.

Загородній пояснив, що Україні вдалося дотиснути Трампа та США на постачання зброї. Служба безпеки України провела операцію "Павутина" та вивела з ладу частину російської стратегічної авіації.

Американські військові визнають, що Україна ще може виграти війну. Навіть російський союзник Китай стривожився і визнав, що Росія може програти.

"А це сила. Сила диктує волю, змушує повертатися туди куди потрібно. Тому що Захід завжди робить ставку на сильних, які спроможні реалізовувати, в першу чергу, свою функцію і спроможні бути корисними", - пояснив політтехнолог.

Зброя за гроші Європи

Загородній нагадав, що Трамп завжди був готовий продавати зброю за гроші - це не новина. Гроші в України є, є також непогані стосунки з адміністрацією США. Тому все переходить суто у прагматичну площину - Україна платить гроші та отримує потрібний товар.

З іншого боку, завдяки адміністрації Трампа Європа прокинулася та почала надавати Україні фінанси на зброю, збільшувати власні військові бюджети. За часів експрезидента Джо Байдена європейські країни дуже повільно приходили до цієї думки.

"А те, що він (Трамп, - ред.) дасть зброю з особистих запасів, як це робив Байден, це звичайно буде подвійний траурний день для зрадофілів", - додав експерт.

Своє потрібно мати

Проте надання зброї від США та європейські гроші на придбання озброєння слід сприймати виключно як бонус, отриманий завдяки силі. Україна повинна сама робити власні зенітно-ракетні системи, аналог Patriot. Потрібно тільки профінансувати все це.

"Тому, що вони вже зроблені на 100% українські. Вже зроблені ЗРК. Тільки це Міністерство оборони чомусь це ігнорує. Тут шахеди летять невідомо скільки, а вони знову щось чекають у морі погоди. А що як не буде? Сьогодні пообіцяли, а завтра ні. Так побудований світ", - резюмував Загородній.