Почему Трамп "созрел" на поставки оружия Украине: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп даст Украине оружие через президентские полномочия (PDA), поскольку Киев показал свою силу. К тому же американское оружие будет поступать также за европейские деньги. Но все равно Украине надо думать над тем, чтобы изготавливать все самостоятельно.

Загородний объяснил, что Украине удалось дожать Трампа и США на поставки оружия. Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина" и вывела из строя часть российской стратегической авиации.

Американские военные признают, что Украина еще может выиграть войну. Даже российский союзник Китай встревожился и признал, что Россия может проиграть.

"А это сила. Сила диктует волю, заставляет возвращаться туда куда нужно. Потому что Запад всегда делает ставку на сильных, которые способны реализовывать, в первую очередь, свою функцию и способны быть полезными", - пояснил политтехнолог.

Оружие за деньги Европы

Загородний напомнил, что Трамп всегда был готов продавать оружие за деньги - это не новость. Деньги у Украины есть, есть также неплохие отношения с администрацией США. Поэтому все переходит чисто в прагматическую плоскость - Украина платит деньги и получает нужный товар.

С другой стороны, благодаря администрации Трампа Европа проснулась и начала предоставлять Украине финансы на оружие, увеличивать собственные военные бюджеты. Во времена Байдена европейские страны очень медленно приходили к этой мысли.

"А то, что он (Трамп, - ред.) даст оружие из личных запасов, как это делал Байден, это конечно будет двойной траурный день для зрадофилов", - добавил эксперт.

Свое нужно иметь

Однако предоставление оружия от США и европейские деньги на приобретение вооружения следует воспринимать исключительно как бонус, полученный благодаря силе. Украина должна сама делать собственные зенитно-ракетные системы, аналог Patriot. Нужно только профинансировать все это.

"Потому, что они уже сделаны на 100% украинские. Уже сделаны ЗРК. Только это Министерство обороны почему-то это игнорирует. Здесь шахеты летят неизвестно сколько, а они опять что-то ждут в море погоды. А что если не будет? Сегодня пообещали, а завтра нет. Так построен мир", - резюмировал Загородний.