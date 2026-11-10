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Чому світло зникає одразу після включення: пояснення від ДТЕК

20:32 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками. Енергетики пояснили причину і закликали не вмикати потужні прибори у мережу одномоментно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Чому зникає світло

За поясненнями енергетиків, після довгого відключення бойлери, обігрівачі, інвертори та інша потужна техніка, залишена підключеною до мережі, автоматично починає працювати, щойно з'являється світло.

"А ще ми одразу вмикаємо пралки, електроплити, ставимо заряджатися станції, і це зрозуміло - хочеться встигнути все, поки є світло", - кажуть у ДТЕК.

Проте коли тисячі потужних приладів працюють одночасно, навантаження на мережу різко зростає, виникають нові аварії - і світло знову зникає або стрибає напруга, уточнили енергетики.

Заклик ДТЕК

Тому після повернення світла треба вмикати потужну техніку поступово - щось через 15 хвилин, щось пізніше.

"Так ви допоможете зменшити навантаження на мережу і ризик нових аварій", - закликали енергетики.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні 11 листопада відключення електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).

Крім того, прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що цієї ночі РФ атакувала 10 областей України. Ворог бив по п’яти великих енергетичних підстанціях.

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