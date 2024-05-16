Українцям завтра також вимикатимуть світло: у які години
Завтра, 17 травня, по всій території України знову будуть застосовані графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укренерго".
За даними компанії, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
"Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - пояснили в компанії.
Ситуація в енергетиці
Росіяни навесні цього року суттєво пошкодили енергетику України. Але українським енергетикам вдавалося уникати дефіциту завдяки імпорту електроенергії з Європи. Останніми днями через різке похолодання та використання обігрівальних приладів в Україні почався помітний дефіцит електроенергії. Вже третій день по різних регіонах країни застосовують графіки відключень електроенергії.
В інтерв'ю РБК-Україна голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів про причини нестачі електроенергії в Україні та як можна відновити нормальне електропостачання.
За даними компанії відключення можуть протриматись в Україні до осені, однак застосовуватимуть їх не щодня.
Про те, як знайти свій графік відключення світла, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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