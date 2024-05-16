ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям завтра також вимикатимуть світло: у які години

Україна, Четвер 16 травня 2024 20:11
UA EN RU
Українцям завтра також вимикатимуть світло: у які години Фото: українцям знову вимикатимуть світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 17 травня, по всій території України знову будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укренерго".

За даними компанії, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - пояснили в компанії.

Ситуація в енергетиці

Росіяни навесні цього року суттєво пошкодили енергетику України. Але українським енергетикам вдавалося уникати дефіциту завдяки імпорту електроенергії з Європи. Останніми днями через різке похолодання та використання обігрівальних приладів в Україні почався помітний дефіцит електроенергії. Вже третій день по різних регіонах країни застосовують графіки відключень електроенергії.

В інтерв'ю РБК-Україна голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів про причини нестачі електроенергії в Україні та як можна відновити нормальне електропостачання.

За даними компанії відключення можуть протриматись в Україні до осені, однак застосовуватимуть їх не щодня.

Про те, як знайти свій графік відключення світла, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаут Війна Росії проти України светомаскировка Окупанти
NEWS
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
Чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію