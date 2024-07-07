Чому світло вимикають і вночі: відповідь ДТЕК

Нагадаємо, що сьогодні, 7 липня, планувалось, що відключення світла буде відтерміновано до 15:00, однак електрики вже два рази переносили відключення на годину і таким чином наразі відомо, що графіки не застосовуватимуться до 17:00.

Сахарук відповів, чи будуть сьогодні ще перенесення графіків відключення світла.

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