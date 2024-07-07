Почему свет выключают и ночью: ответ ДТЭК

Напомним, что сегодня, 7 июля, планировалось, что отключение света будет отсрочено до 15:00, однако электричества уже два раза переносили отключение в час и таким образом известно, что графики не будут применяться до 17:00.

Сахарук ответил, будут ли сегодня еще перенесения графиков отключения света.

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