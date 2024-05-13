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Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго

Україна, Понеділок 13 травня 2024 19:25
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Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго Архівне фото: відключення електрики серед бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Примусові відключення електроенергії насамперед відбуваються для промислових об'єктів, а не звичайних громадян з тієї причини, що перші мають найбільше навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в ефірі національного телемарафону.

"Промислові категорії споживачів мають найбільше навантаження на енергосистему, тому, власне, графіки погодинних відключень електричної енергії застосовуються саме до такої категорії споживачів", - заявив чиновник.

Також він додав, що метою застосування графіків є балансування системи в окремих регіонах, тож Міненерго закликає промисловість економити та застосовувати споживання і такі режими роботи, щойно це критично необхідно, обмежувати навісну рекламу або інше освітлення, яке не є критично необхідним.

"При цьому хочу зазначити, що такі обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури, які працюють в інших режимах", - сказав він.

Також Колісник повідомив, що урядовці закликають і звичайних громадян до економії, а також дали пораду, що побутові прилади слід застосовувати і переносити їх на використання в нічний час.

Ситуація в енергосистемі України

Росіяни активізували свої удари по українських об'єктах енергетики, і за останній час пошкодили багато важливих об'єктів.

В "Укренерго" сьогодні заявляли, що в Україні більшу частину часу зберігається дефіцит електроенергії. Тому на сьогодні було заплановано рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи.

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