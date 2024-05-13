ua en ru
Пн, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему свет отключают только бизнесу, а не гражданам: ответ Минэнерго

Украина, Понедельник 13 мая 2024 19:25
UA EN RU
Почему свет отключают только бизнесу, а не гражданам: ответ Минэнерго Архивное фото: отключение электричества среди бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Принудительные отключения электроэнергии прежде всего происходят для промышленных объектов, а не обычных граждан по той причине, что первые имеют наибольшую нагрузку на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального телемарафона.

"Промышленные категории потребителей имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, поэтому собственно графики почасовых отключений электрической энергии применяются именно к такой категории потребителей", - заявил чиновник.

Также он добавил, что целью применения графиков является балансировка системы в отдельных регионах, поэтому Минэнерго призывает промышленность экономить и применять потребление и такие режимы работы, когда это критически необходимо, ограничивать навесную рекламу или другое освещение, которое не является критически необходимым.

"При этом хочу отметить, что такие ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, работающих в других режимах", - сказал он.

Также Колесник сообщил, что члены правительства призывают и обычных граждан к экономии, а также дали совет, что бытовые приборы следует применять и переносить их на использование в ночное время.

Ситуация в энергосистеме Украины

Россияне активизировали свои удары по украинским объектам энергетики, и за последнее время повредили многие важные объекты.

В "Укрэнерго" сегодня заявляли, что в Украине большую часть времени сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому на сегодняшний день был запланирован рекордный объем импорта из 5 стран Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Электроэнергия Война в Украине Отключения света
NEWS
Зеленский о боях в Харьковской области: Драпатый работает на месте, есть наши результаты
Зеленский о боях в Харьковской области: Драпатый работает на месте, есть наши результаты
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит