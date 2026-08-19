Чому Свириденко досі не очолила "Нафтогаз": експерти назвали головну перешкоду

Щодо призначення Юлії Свириденко очільницею "Нафтогазу", найімовірніше, ще тривають переговори з незалежними членами наглядової ради компанії. Саме наглядова рада має повноваження призначати голову правління або виконувача обов'язків.

Таку думку порталу "Енергореформа" висловив координатор сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform та експерт у сфері корпоративного управління Олександр Візір.

"Думаю, затримка з призначенням пов'язана з тим, що ще йдуть перемовини з незалежними представниками наглядової ради "Нафтогазу", які хочуть розібратися в питанні", - сказав він.

Які питання виникли у наглядової ради

За словами Візіра, сумніви у членів наглядової ради може викликати стаття 26 закону про запобігання корупції. Вона передбачає обмеження для колишніх чиновників щодо обіймання протягом року керівних посад у компаніях, на діяльність яких вони раніше мали вплив.

Водночас, за його словами, контраргументом може стати те, що органом управління "Нафтогазу" є Кабінет міністрів, тобто колегіальний орган, а рішення не ухвалювалися одноосібно прем'єр-міністром.

"Не знаю, як це буде сприйматися наглядовою радою", - пояснив Візір.

Він також припустив, що для іноземних представників наглядової ради незвичним може виглядати призначення колишньої глави уряду на керівну посаду в державній компанії.

При цьому Візір наголосив, що наразі йдеться саме про можливе призначення Свириденко виконувачкою обов'язків голови правління. Після цього має бути оголошений конкурс на постійного керівника.

Голова наглядової ради може підтримувати кандидатуру Свириденко

Інший співрозмовник порталу стверджує, що голова наглядової ради "Нафтогазу" Данкан Найтінгейл "більше за призначення Свириденко, ніж проти".

Якщо це так, голосів для ухвалення рішення може вистачити, оскільки наглядова рада складається із семи членів, а рішення ухвалюються простою більшістю.

Водночас співрозмовник вважає, що ігнорувати позицію інших незалежних членів наглядової ради було б неправильним, оскільки це може негативно вплинути на подальшу роботу компанії.

Які завдання стоятимуть перед Свириденко

Щодо самої кандидатури Свириденко співрозмовник звернув увагу на системні проблеми "Нафтогазу". Серед них - спеціальні обов'язки компанії, борговий конфлікт із підприємствами теплокомуненерго та робота на закритому ринку газу.

За словами джерела, ці питання потребують комплексного вирішення на рівні держави, і тут Свириденко може використати досвід роботи на посаді прем'єр-міністра. Водночас швидко розв'язати такі проблеми буде складно, особливо в умовах війни.

Найбільшою перевагою Свириденко є її зрозумілість для міжнародних партнерів. На його думку, це може допомогти "Нафтогазу" із залученням фінансування для закупівлі газу та відновлення після російських атак.

Співрозмовник визнав, що призначення Свириденко може виглядати як "вихідний бонус за прем'єрство", однак водночас вважає її корисною для компанії та України на міжнародній арені.

Експерти підтримують кандидатуру

Ексчлен НКРЕКП Ольга Бабій також позитивно оцінює можливе призначення Свириденко.

"Для "Нафтогазу" ідеальне рішення", - сказала вона, додавши, що не знає, чому рішення досі не ухвалене.

За словами Бабій, відсутність спеціального досвіду роботи в енергетичній сфері не повинна бути перешкодою для призначення.

"Свириденко рік була прем'єркою. Вона знає про енергетику дуже багато", – вважає експертка.

Вона також наголосила, що одним із головних завдань нового керівника "Нафтогазу" буде залучення міжнародного фінансування для додаткових закупівель газу. Така потреба може виникнути через російські атаки напередодні опалювального сезону.

Рішення можуть ухвалити найближчими днями

Ще один співрозмовник "Енергореформи" заявив, що до Свириденко немає репутаційних претензій і вона не була фігуранткою корупційних скандалів.

Він також вважає, що затримка не означає відмови від ідеї призначення.

"Думаю, наглядова рада зробить це найближчими днями, може, тиждень-два ще треба", – припустив співрозмовник.