Почему подскочил курс и ждать ли доллар по 39 гривен: прогноз банкира

Курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос почти на 1 гривну до 38,50 грн/доллар. В то же время в ближайшее время доллар вряд ли достигнет отметки 39 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

"Национальный банк предупреждал рынок, что возможна большая волатильность на рынке. После короткого укрепления гривны на период налоговых выплат национальная валюта начала ослабевать, а регулятор – несколько пассивнее продавать валюту на рынке", – сказал он.

На прошлой неделе НБУ продал на рынке относительно незначительный объем валюты – 320 млн долларов, но поднял курс интервенций до 38 грн/доллар.

Как пояснил Куренной, НБУ активно участвует на отдельных уровнях, тем самым давая понимание, что будет пауза. "Спрогнозировать стратегию сложно, но видим, что невозможно держаться в коридоре 37,50-38,20 грн/доллар", – добавил банкир.

Куренной считает, что курс вряд ли продолжит быстро расти. "Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", – сказал он.

По его словам, девальвация возможна, "но достигнет ли курс отметки в 39 грн/доллар – зависит от действий регулятора".

Банкир не исключил, что вопрос обсуждается с миссией МВФ. "Считаем, что была договоренность по стратегии "управляемой гибкости" курса валюты. Поэтому сейчас следим за некоторым ослаблением национальной валюты. Возможно, это также связано с проблемами получения помощи от партнеров из США", - отметил банкир.

Куренной уверен, что рост курса доллара вряд ли связан с уменьшением валютной выручки из-за блокады украинской границы польскими фермерами, поскольку блокада уменьшает также импорт продуктов. "Хотя, конечно, влияет на экспортно-импортные операции", - сказал он.

Прыжок доллара

Напомним, курс доллара вырос сегодня на межбанке до 38,50 грн/доллар. Соответственно, официальный курс обновит очередной исторический максимум. На наличном рынке курс сегодня вырос на 40 копеек до 38,75 грн/доллар.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. На минувшей неделе дефицит валюты вырос и НБУ повысил курс продажи валюты. В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар. На этой неделе рост курса продолжился.