У чому стратегічна роль звільнення Лимана: у ОК "Схід" відповіли

Звільнення Лимана від російських солдатів дало можливість українським військовим просунутися до міста Кремінна, яке відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Оборона Лиману росіянами

За словами Череватого, росіяни побудували потужну оборону Лимана. Зокрема, там знаходилися професійні солдати армії РФ та підрозділ, який був зібраний із російських націоналістів та добровольців із Донецької та Луганської областей.

"Вони були досить затяті і чинили активний опір. Але воля, навченість та героїзм наших військових, піхоти, десантно-штурмових військ, Нацгвардії, сил тероборони дозволили зламати та нав'язати свій сценарій проведення цієї операції, яка завершилася успіхом", - зазначив спікер.

Стратегічна роль Лимана

Череватий зазначив, що, звільнивши Лиман, українські військові відтіснили росіян до Кремінної.

"Для них зараз тепер дуже важливо утримувати Кремінну, тому що, звільнивши Кремінну, зрозуміло, що ЗСУ вийдуть Рубіжне - Сватове і далі зможуть деокупувати Луганську область", - розповів Череватий.

Де окупанти, які перебували у Лимані

За даними Череватого, частину російських військових, які перебували в Лимані, було ліквідовано, частину - взято в полон, і ще частина - змогла колонами або невеликими групами вийти з міста.

"Наші підрозділи продовжують там роботу, тому що залишки їх ходять лісами, вони відловлюють їх", - розповів він.

Також речник додав, що ЗСУ займаються розмінуванням території, тому що в районі Лимана зараз багато розтяжок та інших мін.