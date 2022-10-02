ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 23:04
В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ Фото: названа стратегическая роль освобождения Лимана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Освобождение Лимана от российских солдат дало возможность украинским военным продвинуться к городу Кременная, который открывает путь к деоккупации Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Оборона Лимана россиянами

По словам Череватого, россияне выстроили мощную оборону Лимана. В частности, там находились профессиональные солдаты армии РФ и подразделение, которое было собрано из российских националистов и добровольцев из Донецкой и Луганской областей.

"Они были довольно яростные и оказывали активное сопротивление. Но воля, обученность и героизм наших военных, пехоты, десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, сил теробороны позволили сломать и навязать свой сценарий проведения этой операции, которая завершилась успехом", - отметил спикер.

Стратегическая роль Лимана

Череватый отметил, что, освободив Лиман, украинские военные оттеснили россиян к Кременной.

"Для них сейчас теперь очень важно удерживать Кременную, потому что, освободив Кременную, понятно, что ВСУ выйдут Рубежное - Сватово и дальше смогут деоккупировать Луганскую область", - рассказал Череватый.

Где оккупанты, которые находились в Лимане

По данным Череватого, часть российских военных, которые находились в Лимане, была ликвидирована, часть - взята в плен, и еще часть - смогла колоннами или небольшими группами выйти с города.

"Наши подразделения продолжают там работу, потому что остатки их ходят по лесам, они отлавливают их", - рассказал он.

Также спикер добавил, что ВСУ занимаются разминированием территории, потому что в районе Лимана сейчас много растяжек и других мин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины