Чому стали популярними кросовери: ТОП-5 головних переваг

Щоб чітко розуміти, про що йдеться, нагадаємо, що кросовер – це автомобіль, побудований на межі двох класів. Скажімо, кросовером можна вважати і купе-кабріолет, і мінівен з повним приводом та високим кліренсом, і паркетники типу SUV.

Саме останні і є сьогодні найпоширенішим видом кросоверів. Це суміш легкового авто і позашляхового автомобіля, і коли згадують кросовер, найчастіше саме таку машину і мають на увазі. З одного боку, це вже не пересічний легковик для гладкого асфальту, але ще не повноцінний всюдихід для розмитих колій, піску, рідкої багнюки та баюрів. А якщо підійти з іншого боку – це така собі лайт-версія позашляховика, позбавлена багатьох видових ознак.

Поважний вигляд

Цю обставину ми не даремно поставили на перше місце. Можливо, комусь це твердження здаватиметься спірним, але чим тоді пояснити, що популярність кросоверів-позашляховиків продовжує зростати навіть після того, як добра половина з них позбулася версій з трансмісією 4х4? Та й ті моделі, які повний привід мають, приблизно в половині випадків продаються у комплектації з приводом на одну вісь. Зворотній бік більшої поважності в екстер’єрі – гірша маневреність, особливо на швидкості, а також більша витрата пального і менший ресурс деяких деталей шасі, запозичених у базового хетчбека.

Геометрична прохідність

Від справжнього позашляховика у кросовера – великий дорожній просвіт (кліренс від 18 см і вище можна вважати збільшеним) і збільшені кути в’їзду/з’їзду. Це дозоляє не боятись високих бордюрів, путівців з накатаними коліями, погано прибраного снігу взимку тощо. Платня за кращу прохідність – знов-таки гірша керованість і гірша аеродинаміка, тобто більший апетит на швидкості.

Міцне шасі

За рахунок великих коліс, високопрофільних шин (не завжди) та по іншому налаштованих пружних елементів кросовери менше бояться руху неякісними, розбитими шляхами. Тобто більшістю провінційних українських доріг кросовер може їхати швидше за легкову машину – принаймні, з меншим ризиком отримати пошкодження ходової. Такі можливості мають і певний мінус – більш важкі колеса двигуну важче розкручувати при розгоні, і це одна з причин, чому кросовери мають гіршу динаміку і споживають більше пального. До того ж шини більших типорозмірів коштують суттєво дорожче.

Повний привод

Останніми роками серед кросоверів з "позашляховим" виглядом зустрічається все менше моделей з приводом на всі чотири колеса. Тому, власне, ці машини і отримали неформальну назву "паркетники". Але все одно в цьому класі машин 4х4 на порядок більше, ніж серед типових легковиків. А це, певна річ, дуже помічний засіб при виїздах на природу або при їзді взимку по шляхах, з яких вчасно не прибрали сніг. Щоправда, повноприводна трансмісія кросоверів доволі примітивна і не дозволяє штурмувати більш-менш реальне бездоріжжя, в’язку багнюку чи, скажімо, глибокі снігові замети.

Висока посадка в салоні

Реальний плюс більшості кросоверів: у високо поставленому над дорогою кузові та в більш високому салоні і водійське крісло стоїть вище. А значить, водій може побачити перешкоду на дорозі на кілька дорогоцінних секунд раніше. Розплата за це – вищий центр мас, гірша керованість, швидший знос шин та деяких деталей ходової частини.

Коротко

Переваг чимало, але й недоліків у паркетників достатньо. Тож перш ніж прийняти рішення про тип вашої майбутньої машини та її модель, ще раз подумайте. Виходить, що у більшості випадків пересічному мешканцеві країни доведеться вирішувати, що йому важливіше – бути в модному тренді чи уникнути зайвих витрат на утримання більш масивної машини з частково гіршим функціоналом. Хоча ніхто не заперечує, що у кросоверів є достатньо переваг, які за певних умов будуть затребувані.