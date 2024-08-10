Почему стали популярны кроссоверы: ТОП-5 главных преимуществ

В первой десятке новых автомобилей – лидеров украинского рынка сегодня – девять являются кроссоверами. Это не случайное стечение обстоятельств, это результат многолетней тенденции и мировой, и украинской. Что произошло со вкусами автомобилистов, ведь минусов у этого класса не меньше плюсов?
О том, почему автомобили-кроссоверы вытесняют машины другой архитектуры, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы "Autobild Все ведущие" и Off Road Center 4x4.
Чтобы четко понимать, о чем идет речь, напомним, что кроссовер – это автомобиль, построенный на грани двух классов. Скажем, кроссовером можно считать и купе-кабриолет, и минивэн с полным приводом и высоким клиренсом, и паркетчики типа SUV.
Именно последние и сегодня являются самым распространенным видом кроссоверов. Это смесь легкового автомобиля и внедорожного автомобиля, и когда упоминают кроссовер, чаще всего именно такую машину и подразумевают. С одной стороны, это уже не рядовая легковушка для гладкого асфальта, но еще не полноценный вездеход для размытых путей, песка, жидкой грязи и баюр. А если подойти с другой стороны – это некая лайт-версия внедорожника, лишенная многих видовых признаков.
Это обстоятельство мы не зря поставили на первое место. Возможно, кому это утверждение будет казаться спорным, но чем тогда объяснить, что популярность кроссоверов-внедорожников продолжает расти даже после того, как добрая половина из них лишилась версий с трансмиссией 4х4? Да и те модели, которые имеют полный привод, примерно в половине случаев продаются в комплектации с приводом на одну ось. Обратная сторона большей степенности в экстерьере – худшая маневренность, особенно на скорости, а также больший расход горючего и меньший ресурс некоторых деталей шасси, заимствованных у базового хэтчбека.
От настоящего внедорожника у кроссовера – большой дорожный просвет (клиренс от 18 см и выше можно считать увеличенным) и увеличенные углы въезда/съезда. Это позволяет не бояться высоких бордюров, проселок с накатанными путями, плохо убранного снега зимой и т.д. Плата за лучшую проходимость – опять-таки хуже управляемость и худшая аэродинамика, то есть больший аппетит на скорости.
За счет больших колес, высокопрофильных шин (не всегда) и иначе настроенных упругих элементов кроссоверы меньше боятся движения некачественными, разбитыми путями. То есть большинством провинциальных украинских дорог кроссовер может ехать быстрее легковой машины – по крайней мере, с меньшим риском получить повреждение ходовой. Такие возможности имеют и определенный минус – более тяжелые колеса двигателя труднее раскручивать при разгоне, и это одна из причин, почему кроссоверы имеют худшую динамику и потребляют больше топлива. К тому же шины более крупных типоразмеров стоят существенно дороже.
В последние годы среди кроссоверов с внедорожным видом встречается все меньше моделей с приводом на все четыре колеса. Поэтому, собственно, эти машины и получили неформальное название "паркетчики". Но все равно в этом классе машин 4х4 на порядок больше, чем среди типичных легковушек. А это, конечно, очень помощник при выездах на природу или при езде зимой по путям, с которых вовремя не убрали снег. Правда, полноприводная трансмиссия кроссоверов довольно примитивна и не позволяет штурмовать более-менее реальное бездорожье, связку грязи или, скажем, глубокие снежные заносы.
Реальный плюс большинства кроссоверов: в высоко поставленном над дорогой кузове и в более высоком салоне и кресло водителя стоит выше. А значит, водитель может увидеть препятствие на дороге на несколько драгоценных секунд раньше. Расплата за это – высший центр масс, худшая управляемость, более быстрый износ шин и некоторых деталей ходовой части.
Преимуществ немало, но и недостатков у паркетчиков достаточно. Прежде чем принять решение о типе вашей будущей машины и ее модели, еще раз подумайте. Выходит, что в большинстве случаев рядовому жителю страны придется решать, что ему важнее – быть в модном тренде или избежать лишних затрат на содержание более массивной машины с частично худшим функционалом. Хотя никто не отрицает, что у кроссоверов есть достаточно преимуществ, которые при определенных условиях будут востребованы.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.