Чому США відмовляються від ядерних обмежень: думки експертів

Ключовим суперником США у світі залишається Китай. За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, ядерний арсенал Китаю нині становить близько кількох сотень боєголовок, однак у найближчі роки він може зрости в рази.

Паралельно Пекін активно будує нові ракетні шахти та розвиває морську складову ядерних сил.

В поєднанні з російськими - це серйозні ядерні сили, що становлять реальну загрозу для США.

Тому, за словами керівниці Одеського центру стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження Поліни Сіновець, перед Вашингтоном зараз стоїть завдання - стримувати одразу Москву та Пекін.

"Фактично треба, може не подвоїти, але значно збільшити американський ядерний арсенал, тому що китайці розвивають власний і вони не хочуть приєднуватися до будь-якого договору про обмеження озброєнь", - зазначила Сіновець.

Загалом зростаючий розмір ядерного арсеналу Китаю буде головним рушієм виробництва ядерної зброї серед великих держав, погодився у коментарі РБК-Україна старший науковий співробітник "Вісконсинського проєкту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс.

Водночас припинення дії СНО-3, на його думку, є радше другорядним.