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Почему в США студентам запрещено работать, даже если нужны деньги

Воскресенье 22 июня 2025 09:17
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Почему в США студентам запрещено работать, даже если нужны деньги Почему в США студентам нельзя работать во время учебы (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В США обучение в университете считается не просто обязанностью, а приоритетом, которому студент должен посвятить максимум усилий. Работа во время учебы допускается лишь частично - и в основном в пределах кампуса.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала украинская студентка в США Ольга Дроняк.

Почему в США нельзя совмещать работу с учебой

По ее словам, правила для американских и международных студентов разные, но базовый принцип один: полная занятость не одобряется.

"Для всех правило одно: full-time работать нельзя, потому что здесь очень большой упор на образование. И если человек пришел учиться за очень большие деньги, он должен действительно посвятить себя учебе", - объясняет она.

Для студентов из-за рубежа работа возможна только в пределах университета - не более 20 часов в неделю.

"Даже когда эту работу дают, очень учитывают, когда у студента экзамены, когда есть какие-то промежуточные задания, которые надо сдать. Но так, в целом работать можно на территории университета", - говорит Ольга.

Впоследствии, по ее словам, студенты могут проходить стажировку за пределами вуза - преимущественно летом, когда нет занятий. В этот период разрешена полная занятость.

При поступлении важен опыт работы

Ольга также отмечает: в США уже при поступлении требуют не только оценки, но и жизненный или профессиональный опыт - даже от 17-летних.

"Это люди, которые поступают из школы. Тогда это не называется резюме, это называется список активностей, но там все равно ожидают, что студент имеет определенный опыт. Необязательно работы - это могут быть мероприятия, события, организации в пределах школы", - объясняет она.

В магистратуре эти требования еще выше: в американской системе считается нормальным сначала поучиться, потом поработать, а потом вернуться в университет за более глубокими знаниями.

"Когда человек работал и понял, что это его сфера, он возвращается на магистратуру - вроде как на повышение квалификации", - подытоживает Ольга.

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