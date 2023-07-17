Чому США не поспішають давати Україні далекобійні ракети ATACMS: думка експерта

За словами експерта, навряд чи хтось із військових та політиків на Заході серйозно боїться якоїсь ескалації.

"Яким чином може відбуватися ця ескалація? Дрони вже по Кремлю прилітали, рейди в Бєлгородській та Брянській областях вже були, в окупованому Криму "бавовна цвіте і квітне". Звісно, що вони остерігаються не ескалації, а дещо іншого. Я думаю, що насправді вони бояться потрапляння певних військових технологій до рук росіян, а не, власне, їхньої реакції на появу того чи іншого озброєння у ЗСУ", - пояснив він.

Машовець нагадав, що ATACMS - це зброя зовсім іншого порядку, "зброя рівня прем’єр-ліги".

"Адже це дуже дорогий, дуже точний і дуже руйнівний засіб ураження, а найголовніше - він далекобійний. ATACMS міг би стати для нас прямим аналогом ОТРК на кшталт "Сапсан", "Грім-2", таким собі українським "Іскандером". Це би докорінним чином поміняло оперативно-стратегічну ситуацію в багатьох речах", - додав експерт.

Крім цього, на його думку, ефект від появи у України такої зброї цілком можливо порівняти з появою у ЗСУ на озброєнні систем типу М-270 MLRS або HIMARS.

"Згадайте, в оперативно-тактичному сегменті вони, свого часу, дуже суттєво змінили ситуацію. А ATACMS - це наступний рівень, у його випадку це б мало оперативно-стратегічне значення", - констатував Машовець.

ATACMS для України

Розмови про можливу передачу далекобійних ракет ATACMS ведуться ще з минулого року. Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що США розпочали розгляд передачі ATACMS Україні. За словами президента Володимира Зеленського, наразі рішення ще не прийнято.