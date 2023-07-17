RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: мнение эксперта

Фото: эксперт объяснил, почему США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

В США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS не потому, что боятся эскалации на фронте, а потому, что боятся попадания определенных военных технологий в руки россиян.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, вряд ли кто-то из военных и политиков на Западе серьезно боится какой-то эскалации.

"Как может происходить эта эскалация? Дроны уже по Кремлю прилетали, рейды в Белгородской и Брянской областях уже были, в оккупированном Крыму "хлопки цветут и пахнут". Конечно, они опасаются не эскалации, а несколько иного. Я думаю, что на самом деле они боятся попадания определенных военных технологий в руки россиян, а не собственно их реакции на появление того или иного вооружения в ВСУ", - пояснил он.

Машовец напомнил, что ATACMS - это оружие совсем другого порядка, "оружие уровня премьер-лиги".

"Ведь это очень дорогое, очень точное и очень разрушительное средство поражения, а самое главное - он дальнобойный. ATACMS мог бы стать для нас прямым аналогом ОТРК вроде "Сапсан", "Гром-2", этаким украинским "Искандером". Это бы коренным образом изменило оперативно-стратегическую ситуацию во многих вещах", - добавил эксперт.

Кроме этого, по его мнению, эффект от появления у Украины такого оружия вполне можно сравнить с появлением в ВСУ на вооружении систем типа М-270 MLRS или HIMARS.

"Вспомните, в оперативно-тактическом сегменте они, в свое время, очень существенно изменили ситуацию. А ATACMS - это следующий уровень, в его случае это бы имело оперативно-стратегическое значение", - констатировал Машовец.

ATACMS для Украины

Разговоры о возможной передаче дальнобойных ракет ATACMS ведутся еще с прошлого года. Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что США приступили к рассмотрению передачи ATACMS Украине. По словам президента Владимира Зеленского, решение еще не принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки