Почему США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: мнение эксперта

По словам эксперта, вряд ли кто-то из военных и политиков на Западе серьезно боится какой-то эскалации.

"Как может происходить эта эскалация? Дроны уже по Кремлю прилетали, рейды в Белгородской и Брянской областях уже были, в оккупированном Крыму "хлопки цветут и пахнут". Конечно, они опасаются не эскалации, а несколько иного. Я думаю, что на самом деле они боятся попадания определенных военных технологий в руки россиян, а не собственно их реакции на появление того или иного вооружения в ВСУ", - пояснил он.

Машовец напомнил, что ATACMS - это оружие совсем другого порядка, "оружие уровня премьер-лиги".

"Ведь это очень дорогое, очень точное и очень разрушительное средство поражения, а самое главное - он дальнобойный. ATACMS мог бы стать для нас прямым аналогом ОТРК вроде "Сапсан", "Гром-2", этаким украинским "Искандером". Это бы коренным образом изменило оперативно-стратегическую ситуацию во многих вещах", - добавил эксперт.

Кроме этого, по его мнению, эффект от появления у Украины такого оружия вполне можно сравнить с появлением в ВСУ на вооружении систем типа М-270 MLRS или HIMARS.

"Вспомните, в оперативно-тактическом сегменте они, в свое время, очень существенно изменили ситуацию. А ATACMS - это следующий уровень, в его случае это бы имело оперативно-стратегическое значение", - констатировал Машовец.

ATACMS для Украины

Разговоры о возможной передаче дальнобойных ракет ATACMS ведутся еще с прошлого года. Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что США приступили к рассмотрению передачи ATACMS Украине. По словам президента Владимира Зеленского, решение еще не принято.