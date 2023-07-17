Чому США не поспішають давати Україні далекобійні ракети ATACMS: думка експерта

В США не поспішають давати Україні далекобійні ракети ATACMS не тому, що бояться ескалації на фронті, а тому, що бояться потрапляння певних військових технологій до рук росіян.

За словами експерта, навряд чи хтось із військових та політиків на Заході серйозно боїться якоїсь ескалації.

"Яким чином може відбуватися ця ескалація? Дрони вже по Кремлю прилітали, рейди в Бєлгородській та Брянській областях вже були, в окупованому Криму "бавовна цвіте і квітне". Звісно, що вони остерігаються не ескалації, а дещо іншого. Я думаю, що насправді вони бояться потрапляння певних військових технологій до рук росіян, а не, власне, їхньої реакції на появу того чи іншого озброєння у ЗСУ", - пояснив він.

Машовець нагадав, що ATACMS - це зброя зовсім іншого порядку, "зброя рівня прем’єр-ліги".

"Адже це дуже дорогий, дуже точний і дуже руйнівний засіб ураження, а найголовніше - він далекобійний. ATACMS міг би стати для нас прямим аналогом ОТРК на кшталт "Сапсан", "Грім-2", таким собі українським "Іскандером". Це би докорінним чином поміняло оперативно-стратегічну ситуацію в багатьох речах", - додав експерт.

Крім цього, на його думку, ефект від появи у України такої зброї цілком можливо порівняти з появою у ЗСУ на озброєнні систем типу М-270 MLRS або HIMARS.

"Згадайте, в оперативно-тактичному сегменті вони, свого часу, дуже суттєво змінили ситуацію. А ATACMS - це наступний рівень, у його випадку це б мало оперативно-стратегічне значення", - констатував Машовець.

ATACMS для України

Розмови про можливу передачу далекобійних ракет ATACMS ведуться ще з минулого року. Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що США розпочали розгляд передачі ATACMS Україні. За словами президента Володимира Зеленського, наразі рішення ще не прийнято.