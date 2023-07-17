ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: мнение эксперта

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 июля 2023 11:43
Почему США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS: мнение эксперта Фото: эксперт объяснил, почему США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

В США не спешат давать Украине дальнобойные ракеты ATACMS не потому, что боятся эскалации на фронте, а потому, что боятся попадания определенных военных технологий в руки россиян.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, вряд ли кто-то из военных и политиков на Западе серьезно боится какой-то эскалации.

"Как может происходить эта эскалация? Дроны уже по Кремлю прилетали, рейды в Белгородской и Брянской областях уже были, в оккупированном Крыму "хлопки цветут и пахнут". Конечно, они опасаются не эскалации, а несколько иного. Я думаю, что на самом деле они боятся попадания определенных военных технологий в руки россиян, а не собственно их реакции на появление того или иного вооружения в ВСУ", - пояснил он.

Машовец напомнил, что ATACMS - это оружие совсем другого порядка, "оружие уровня премьер-лиги".

"Ведь это очень дорогое, очень точное и очень разрушительное средство поражения, а самое главное - он дальнобойный. ATACMS мог бы стать для нас прямым аналогом ОТРК вроде "Сапсан", "Гром-2", этаким украинским "Искандером". Это бы коренным образом изменило оперативно-стратегическую ситуацию во многих вещах", - добавил эксперт.

Кроме этого, по его мнению, эффект от появления у Украины такого оружия вполне можно сравнить с появлением в ВСУ на вооружении систем типа М-270 MLRS или HIMARS.

"Вспомните, в оперативно-тактическом сегменте они, в свое время, очень существенно изменили ситуацию. А ATACMS - это следующий уровень, в его случае это бы имело оперативно-стратегическое значение", - констатировал Машовец.

ATACMS для Украины

Разговоры о возможной передаче дальнобойных ракет ATACMS ведутся еще с прошлого года. Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что США приступили к рассмотрению передачи ATACMS Украине. По словам президента Владимира Зеленского, решение еще не принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
На Крымском мосту произошли взрывы: что известно
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны