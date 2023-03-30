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Чому США підтримують "гібридний трибунал" для Росії: відповідь Держдепу

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Четвер 30 березня 2023 17:45
Чому США підтримують "гібридний трибунал" для Росії: відповідь Держдепу Фото: офіційна представниця Держдепу Андреа Калан (facebook.com/usaporusski)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Держдепі США зазначають, що "гібридний трибунал" буде найбільш ефективним, легітимним та неупередженим засобом притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну представницю Державного департаменту США Андреу Калан в інтерв'ю "Радіо свобода".

Вона зазначила, що США підтримують "гібридний трибунал", адже він може бути міжнародним, інтернаціоналізованим, але на основі юридичної системи України. Так, трибунал буде проходити не в Україні, а в іншій країні Європи. За словами Калан, таким чином може гарантуватись його неупередженість та легітимність.

"Ми всі хочемо, щоб всіх, хто вчиняє і вчинив злочини проти України і проти українців, бачили у суді, і щоб вони понесли покарання. І ось те, що ми знаємо, то це те, що зло буде покаране, і винні повинні понести відповідальність. Ось саме тому США підтримує саме ту форму гібридного суду. Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність", - сказала вона.

Представниця Держдепу також прокоментувала сумніви щодо можливості притягнення до відповідальності особисто Володимира Путіна у рамках такого трибуналу. Так, вона зазначила, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт диктатора. Тому всі держави-підписанти Римського статуту повинні дотримуватися цього.

"Так що є різні форми. Але саме цей гібридний суд - звісно, треба напрацювати деталі цього суду, але це якраз може бути відповіддю на вимогу бути найбільш легітимним, найбільш прозорим, користатися міжнародною підтримкою, робити все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність", - додала вона.

РБК-Україна повідомляло, що США підтримують створення "гібридного спецтрибуналу" для РФ.

При цьому українська влада виступала проти створення гібридного суду, адже він не дає гарантій зняття імунітету з російського диктатора Володимира Путіна, голови МЗС Сергія Лаврова та глави уряду РФ Михайла Мішустіна.

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