Чому США "затихли" щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні: думка Подоляка

Сполучені Штати Америки (США) почали більш реалістично оцінювати Російську Федерацію (РФ) та її справжні мотиви, а також усвідомили, що "м'яка" дипломатія взагалі не дає результатів.

За словами Подоляка, у Вашингтоні усвідомили, що сьогоднішня "м'яка дипломатія" Білого дому не дає результатів, на відмінну від стратегії минулої адміністрації. Москва ж, своєю чергою, свідомо б'є по репутації американського лідера Дональда Трампа.

Водночас як зауважив радник голови ОП, Штати побачили зовсім іншу модель поведінки України, яка є конструктивним партнером та "комфортною" для ведення переговорів, а також продуктивної співпраці. Київ щиро бажає завершити повномасштабну війну й готовий піти на пропозицію щодо повного припинення вогню. Росія ж зацікавлена лише в просуванні пропагандистських ініціатив.

"Тому США з одного боку вже розуміють, що Україна є конструктивною і партнерською. А з іншого боку - що вся ця м'яка дипломатія щодо Росії не приводить до якихось результативних дій, навпаки, вона стимулює Росії підвищувати ставки... Я думаю, що якісь дії (від Трампа, - ред.) набагато більш жорсткішого характеру щодо Росії будемо бачити вже достатньо швидко", - додав Подоляк.