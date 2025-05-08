Почему США "затихли" на счет дипломатического урегулирования войны в Украине: мнение Подоляка
Соединенные Штаты Америки (США) начали более реалистично оценивать Российскую Федерацию (РФ) и ее истинные мотивы, а также осознали, что "мягкая" дипломатия вообще не дает результатов.
Об этом в комментарии Yotube-каналу РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, в Вашингтоне осознали, что сегодняшняя "мягкая дипломатия" Белого дома не дает результатов, в отличие от стратегии прошлой администрации. Москва же, в свою очередь, сознательно бьет по репутации американского лидера Дональда Трампа.
В то же время, как отметил советник главы ОП, Штаты увидели совсем другую модель поведения Украины, которая является конструктивным партнером и "комфортной" для ведения переговоров, а также продуктивного сотрудничества. Киев искренне желает завершить полномасштабную войну и готов пойти на предложение о полном прекращении огня. Россия же заинтересована лишь в продвижении пропагандистских инициатив.
"Поэтому США с одной стороны уже понимают, что Украина является конструктивной и партнерской. А с другой стороны - что вся эта мягкая дипломатия в отношении России не приводит к каким-то результативным действиям, наоборот, она стимулирует Россию повышать ставки... Я думаю, что какие-то действия (от Трампа, - ред.) гораздо более жесткого характера в отношении России будем видеть уже достаточно быстро", - добавил Подоляк.
Попытки США завершить войну в Украине
В последние месяцы США провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и России. Во время переговоров Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня, и Украина сразу поддержала эту инициативу. Россия же взамен начала выдвигать собственные требования.
Впоследствии Москва согласилась на так называемое "энергетическое перемирие", однако его условия постоянно нарушались со стороны российских террористов.
Как сообщал глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина провела серию онлайн-переговоров с партнерами из США, ЕС, стран Северной Европы и Балтии. Стороны обсудили идею 30-дневного перемирия и возможные шаги давления на Россию в случае ее отказа от участия в мирной инициативе.
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