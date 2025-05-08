Почему США "затихли" на счет дипломатического урегулирования войны в Украине: мнение Подоляка

Соединенные Штаты Америки (США) начали более реалистично оценивать Российскую Федерацию (РФ) и ее истинные мотивы, а также осознали, что "мягкая" дипломатия вообще не дает результатов.

По словам Подоляка, в Вашингтоне осознали, что сегодняшняя "мягкая дипломатия" Белого дома не дает результатов, в отличие от стратегии прошлой администрации. Москва же, в свою очередь, сознательно бьет по репутации американского лидера Дональда Трампа.

В то же время, как отметил советник главы ОП, Штаты увидели совсем другую модель поведения Украины, которая является конструктивным партнером и "комфортной" для ведения переговоров, а также продуктивного сотрудничества. Киев искренне желает завершить полномасштабную войну и готов пойти на предложение о полном прекращении огня. Россия же заинтересована лишь в продвижении пропагандистских инициатив.

"Поэтому США с одной стороны уже понимают, что Украина является конструктивной и партнерской. А с другой стороны - что вся эта мягкая дипломатия в отношении России не приводит к каким-то результативным действиям, наоборот, она стимулирует Россию повышать ставки... Я думаю, что какие-то действия (от Трампа, - ред.) гораздо более жесткого характера в отношении России будем видеть уже достаточно быстро", - добавил Подоляк.