Чому співпраця з Індією та візит Моді важливі для України: пояснення політолога

Візит прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді до України. Це допоможе налагодити співробітцтво країн у різних сферах.
Пр це у коментарі РБК-Україна розповіла голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Мрідула Гош.
Вона зауважила, що Індія надасть Україні гуманітарну допомогу. Вона буде направлена на розвиток місцевих громад і майбутню реконструкцію України.
"Друге, це культурне співробітництво. Теж дуже багато вже зроблено у цьому напрямку. Але це буде вже буде така цілеспрямована програма на чотири роки", - розповіла Гош.
За словами політолога, важливими є меморандум про співпрацю в галузі сільського господарства та щодо лікарських засобів, безпеки і контролю над наркотиками.
"Щодо повідомлень, що Індія буде зосереджуватися на мирі та на медіації, я думаю, ці питання обговорювалися, але вони не були закріплені ніякими документами.
Це не означає, що сторони мали розбіжності. Бо якщо б були різні позиції і не порозумілися, то цих чотирьох документів би не було. В цьому плані залишається невизначеність, не сказано. Але саме тут, можливо, щось буде попереду", - підкреслила вона.
Сьогодні, 23 серпня, до Києва вперше за історію двосторонніх відносин приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він вже зустрівся з індійською спільнотою та з президентом України Володимир Зеленським.
Під час їх зустрічі Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами.
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