Чому не слід вмикати усі прилади одночасно та чим це може зашкодити: пояснення YASNO

"Хочемо нагадати, що напруга під час подачі електроенергії буває нестабільною. Це може не лише нашкодити приладам, а й призвести до аварій та позапланових відключень, що відбуваються автоматично на лінії через перевантаження мережі", - сказано у повідомлення.

З огляду на це, YASNO просить свідомо розставляти пріоритети у використанні приладів та розтягувати задачі у часі.

Нагадаємо, в Україні зростає споживання електроенергії через зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

РБК-Україна також повідомляло, що Київ повернувся до графіків стабілізаційних відключень світла.

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