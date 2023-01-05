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Чому не слід вмикати усі прилади одночасно та чим це може зашкодити: пояснення YASNO

Фото: у YASNO пояснили, чому не слід вмикати усі прилади після повернення світла та чим це може зашкодити (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після подачі електроенергії напруга у мережі може бути нестабільною. Це, у свою чергу, може нашкодити приладам та призвести до аварій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YASNO.

"Хочемо нагадати, що напруга під час подачі електроенергії буває нестабільною. Це може не лише нашкодити приладам, а й призвести до аварій та позапланових відключень, що відбуваються автоматично на лінії через перевантаження мережі", - сказано у повідомлення.

З огляду на це, YASNO просить свідомо розставляти пріоритети у використанні приладів та розтягувати задачі у часі.

Нагадаємо, в Україні зростає споживання електроенергії через зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

РБК-Україна також повідомляло, що Київ повернувся до графіків стабілізаційних відключень світла.

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Електроенергіявідключеня світла