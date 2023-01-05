Чому не слід вмикати усі прилади одночасно та чим це може зашкодити: пояснення YASNO
Після подачі електроенергії напруга у мережі може бути нестабільною. Це, у свою чергу, може нашкодити приладам та призвести до аварій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YASNO.
"Хочемо нагадати, що напруга під час подачі електроенергії буває нестабільною. Це може не лише нашкодити приладам, а й призвести до аварій та позапланових відключень, що відбуваються автоматично на лінії через перевантаження мережі", - сказано у повідомлення.
З огляду на це, YASNO просить свідомо розставляти пріоритети у використанні приладів та розтягувати задачі у часі.
Нагадаємо, в Україні зростає споживання електроенергії через зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.
РБК-Україна також повідомляло, що Київ повернувся до графіків стабілізаційних відключень світла.
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