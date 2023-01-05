Почему не следует включать все приборы одновременно и чем это может навредить: объяснение YASNO

После подачи электроэнергии напряжение в сети может быть нестабильным. Это, в свою очередь, может навредить приборам и привести к авариям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YASNO .

"Хотим напомнить, что напряжение при подаче электроэнергии бывает нестабильным. Это может не только навредить приборам, но и привести к авариям и внеплановым отключениям, которые происходят автоматически на линии из-за перегрузки сети", - говорится в сообщении.

Учитывая это, YASNO просит сознательно расставлять приоритеты в использовании приборов и растягивать задачи по времени.

Напомним, в Украине растет потребление электроэнергии из-за снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.

РБК-Украина также сообщало, что Киев вернулся к графикам стабилизационных отключений света.

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