У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта

Як ЗСУ збивають іранські БПЛА

Захисники для боротьби з дронами, якими росіяни б'ють по інфраструктурних об'єктах, використовують всі ресурси, що має українська армія.

"Використовуються всі наявні ресурси. Це ракетні комплекси протиповітряної оборони С-300, зенітно-ракетні комплекси "Бук", переносні ракетно-зенітні комплекси "Ігла", можливо, ще є польська копія "Ігли" - ПЗРК "Грім"", - зазначив Селезньов.

Він підтвердив, що військові збивають дрони навіть стрілецькою зброєю.

У чому складність протидії іранським дронам

Іранські дрони мають відносно невеликий розмір, тому зенітникам складно помітити такий об'єкт.

"Проблема - їх розмір, їх ширина у крилах - 2 метри, а довжина - 3 метри", - підкреслив Селезньов.

Експерт пояснив, що окупанти запускають дрони групами. Зенітно-ракетні комплекси можуть збити частину з них, решту доводиться ліквідувати іншими засобами.

Яка система ППО допоможе

Експерт зазначив, що новітні системи протиповітряної оборони можуть полегшити роботу українських військових та захистити українське небо від ворожих дронів.

Селезньов додав, що сучасні системи ППО, які Україна вже отримала та отримає в майбутньому, зможуть збити "камікадзе". Мова йде про німецьку IRIS-T та американські NASAMS.

"Що стосується взагалі тенденції, то очевидно, що перше, що необхідно зараз з урахуванням тактики РФ з масованим використанням дронів-камікадзе, ракет різних типів - нам потрібні багаторакетні компоненти ППО: чи то IRIS-T, перший зразок якої вже виконує завдання на півдні нашої країни, можливо це NASAMS", - додав він.