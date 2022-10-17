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В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта

Фото: эксперт рассказал, в чем сложность сбить иранские дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сбить иранские дроны-камикадзе, которые используют оккупанты для ударов по Украине, - не простая задача. Однако новейшие системы ПВО могут помочь защитить небо от вражеских беспилотников.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Как ВСУ сбивают иранские БПЛА

Защитники для борьбы с дронами, которыми россияне бьют по инфраструктурным объектам, используют все ресурсы, которыми располагает украинская армия.

"Используются все имеющиеся ресурсы. Это ракетные комплексы противовоздушной обороны С-300, зенитно-ракетные комплексы "Бук", переносные ракетно-зенитные комплексы "Игла", возможно, еще есть польская копия "Иглы" - ПЗРК "Гром"", - отметил Селезнев.

Он подтвердил, что военные сбивают дроны даже стрелковым оружием.

В чем сложность противодействия иранским дронам

Иранские дроны имеют относительно небольшой размер, поэтому зенитчикам сложно заметить такой объект.

"Проблема - их размер, их ширина в крыльях - 2 метра, а длина - 3 метра", – подчеркнул Селезнев.

Эксперт объяснил, что оккупанты запускают дроны группами. Зенитно-ракетные комплексы могут сбить часть из них, остальное приходится ликвидировать другими средствами.

Какая система ПВО поможет

Эксперт отметил, что новейшие системы противовоздушной обороны могут облегчить работу украинских военных и защитить украинское небо от вражеских дронов.

Селезнев добавил, что современные системы ПВО, которые Украина уже получила и получит в будущем, смогут сбить "камикадзе". Речь идет о немецкой IRIS-T и американских NASAMS.

"Что касается вообще тенденции, то очевидно, что первое, что необходимо сейчас с учетом тактики РФ с массированным использованием дронов-камикадзе, ракет разных типов - нам нужны многоракетные компоненты ПВО: будь то IRIS-T, первый образец которой уже выполняет задачи на юге нашей страны, возможно, это NASAMS", - добавил он.

Напомним, российская армия сегодня атаковала Украину 43 дронами-камикадзе, почти все из них сбили украинские военные.

В частности, оккупанты ударили дронами по Киеву, в результате атаки известно о трех погибших.

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