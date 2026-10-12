Чому скандал з Південною Кореєю ніяк не закінчиться: відповідь Сибіги

Суперечка між Україною та Південною Кореєю виникла через передачу двох військовополонених і загострилася після відкликання посла Сеулом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Украни Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, українська сторона знала про рішення Південної Кореї тимчасово відкликати свого посла. Водночас Київ також запрошував південнокорейського дипломата на розмову.

Сибіга наголосив, що Україна не вважає ситуацію невирішеною. За його словами, причиною розбіжностей стало різне трактування етапів конфіденційності під час передачі військовополонених.

"Ми вважаємо, що ситуація вичерпана", - заявив міністр.

Водночас Сибіга запевнив, що Україна виконала всі свої зобов'язання. Зокрема, Київ передав Південній Кореї двох військовополонених, назвавши це жестом доброї волі.

"Україна дотримується Женевських конвенцій. Україна поважає Конституцію Південної Кореї, згідно з якою ці громадяни вважаються громадянами Південної Кореї. Тому ми прийняли таке рішення", - пояснив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Попри дипломатичне загострення, Сибіга вважає, що між Києвом і Сеулом є значний потенціал для подальшої співпраці. Він наголосив на спільних інтересах і перспективах взаємовигідних відносин.



"Нас поєднує дуже перспективне, взаємовигідне майбутнє. Я вважаю, що обов'язково дипломатія переможе у наших відносинах, і ця історія залишиться позаду", - підсумував він.

Скандал між Україною та Південною Кореєю

Суперечка між Україною та Південною Кореєю виникла після того, як президент Володимир Зеленський 23 вересня повідомив на Генасамблеї ООН про передачу Сеулу двох військових КНДР, узятих у полон українськими військовими в Курській області в січні 2025 року.