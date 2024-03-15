Чому Шольц відмовляється від передачі Україні ракет Taurus: ЗМІ назвали нову причину

За інформацією видання, справжню причину відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца передавати Україні Taurus було названо під час засідання парламентського комітету з питань оборони у понеділок, 11 березня.

Під час виступу на засіданні генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр виступив з доповіддю про особливості такого озброєння.

За його словами, для ефективного використання ракети потрібна величезна кількість даних та спеціальні комп'ютерні системи для обробки цих даних, які є тільки у Бундесверу в обмеженій кількості.

Учасники засідання, як пише t-online, розповіли, що передача Україні Taurus призвела б до того, що Німеччина не мала доступу до цих систем та суттєво підірвала свою обороноздатність.

Ще одне джерело видання розповіло, що системи "довгий час неможливо буде замінити".

За інформацією t-online, є варіант передачі Україні урізаної версії Taurus без системи наведення. Тоді ракети стали б доповненням до Storm Shadow, які вже мають ЗСУ.

Відмова Шольца від передачі ракет

Нагадаємо, Україна ще минулого року запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але Берлін відмовляється від передачі. Сам канцлер Олаф Шольц виступає проти. Він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання ЗСУ Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній з цілей у Москві.