Чому у ряді областей не вводять графіки відключень світла? Що кажуть в "Укренерго"

Відповідаючи на питання, чому у деяких регіонах до останнього часу взагалі не було відключень, Зайченко відповів, що це напряму залежить від того, у яких регіонах були влучання по мережах.

"Якщо знищена чи пошкоджена якась підстанція, розташована ближче до сходу, це означає, що західніше ситуація краща. У нас основні джерела генерації зараз – це атомні станції, які розташовані на заході України", - заявив голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, зумовлена російськими обстрілами проблема дефіциту потужності в енергосистемі створює необхідність заживлення постраждалих від російських атак регіонів від об’єктів генерації, розташованих в інших областях.

Але, енергосистема України не проектувалась з урахуванням такого сценарію. Відтак, можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені.

"Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження на шляху від об’єктів генерації до енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає", - додав він.

Зазначається, що у таких регіонах навіть можливий профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.