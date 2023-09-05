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Чому Румунія заперечує падіння російських дронів на її території: думки експертів

Вівторок 05 вересня 2023 09:07
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Чому Румунія заперечує падіння російських дронів на її території: думки експертів Фото: дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко, Олександр Мусієнко

Румунія не визнала те, що російські безпілотники впали на її території під час нічної атаки по Україні 4 вересня. Таким чином, маючи такий прецедент, країна проявила слабкість.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Момент істини. З чим наступ ЗСУ заходить в осінь і де можливий новий прорив".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в коментарі нашому виданню зазначив, що від Румунії чекали на жорсткіші слова, а вона проявила відверто безхребетну позицію.

"Це не означає, що вони мали оголосити війну або задіяти ст. 5 договору НАТО про колективну безпеку. Це означає, що Румунія має твердо заявити про неприйнятність використання її повітряного простору для ударів по Україні", - сказав він.

Експерт також наголосив, що Україна не може збивати такі об'єкти, оскільки вони перебували в румунському небі.

"На що це вказує? На те, що Румунія, маючи такий прецедент, проявила слабкість. Мене це дивує, бо їй нічого боятися. Що б зробила Росія? Завдала ракетного удару по Бухаресту? Та ні, нічого подібного, але наші сусіди спочатку не визнають, що в їхній повітряний простір заходять ракети, а тепер не визнають "Шахеди", хоча є докази. Виглядає все це не те щоб смішно, а дуже сумно", - зазначив Коваленко.

Своєю чергою керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадав, що на території країн НАТО такі інциденти відбуваються вже не вперше.

"Я думаю, це (заява Румунії, - ред.) пов'язано з позицією самого НАТО. Свідомо заплющувати очі на інциденти, які вони вважають незначними, щоб не провокувати ескалацію з Росією. Але треба розуміти, що чим далі закриватимуть очі, тим більше Росія дозволятиме собі в майбутньому", - зазначив він.

Інцидент із падінням дронів на території Румунії

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю стала Одеська область.

Пізніше в українському МЗС зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії.

Однак у Міністерстві оборони Румунії спростували таку інформацію.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази того, що російські ударні дрони впали на території Румунії.

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Румунія дрони Війна Росії проти України
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