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Міноборони Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни

Румунія, Понеділок 04 вересня 2023 12:00
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Міноборони Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни Фото: Міноборони Румунії заперечує падіння російських дронів на території країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерстві оборони Румунії спростували інформацію щодо падіння російських безпілотників на територію країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії", - йдеться в заяві міністерства.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї.

"Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії", - додали у Міноборони.

Там також наголосили, що напади РФ на цивільну інфраструктуру України є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Що передувало

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе "Шахед" впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - зазначив він.

В контексті того, що трапилось, Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

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