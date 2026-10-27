Чому росте курс долара та до чого готуватися українцям: експерт оцінив ситуацію на ринку

Чому зростає курс долара та євро

На валютний ринок України могла вплинути невизначеність із міжнародним фінансуванням. Без виконання вимог міжнародних партнерів, зокрема ЄС і МВФ, Україна ризикує не отримати кошти, необхідні до кінця цього року та на наступний рік.

"З одного боку, є широке усвідомлення, що без виконання вимог наших міжнародних партнерів, а це ЄС і МВФ, ми не отримуємо того фінансування, яке нам необхідне до кінця року і на наступний рік", – розповів Тарас Козак.

За його словами, водночас з боку центральної влади, Верховної Ради та уряду не видно готовності виконувати ці вимоги. Частину зобов’язань уже виконали, зокрема щодо податку на посилки та інших технічних питань. Однак у питаннях боротьби з корупцією влада не поспішає рухатися вперед.

"Щодо антикорупційних напрямків, за якими ми взяли на себе зобов’язання, чомусь влада йти не хоче. Відповідні законопроєкти не вносяться і не голосуються у Верховній Раді", – зазначив Козак.

Він вважає, що це, можливо, єдина суттєва зміна за останні кілька місяців. Інші чинники залишаються приблизно на попередньому рівні: ситуація на фронті не змінюється, підтримка України з боку США залишається обмеженою, а Європа продовжує допомагати приблизно так само, як і раніше. Обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку також істотно не змінилися.

"Зростання курсу до 45 гривень і вище відбувалося на тих самих обсягах, що були й раніше", – пояснив експерт.

Як Нацбанк може впливати на валютний ринок

На думку Козака, Національний банк може перевіряти готовність валютного ринку до вищих курсових позначок. Водночас останнє подорожчання долара відрізняється від звичного поступового ослаблення гривні.

"Нацбанк має досить багато важелів і великі золотовалютні резерви, щоб утримувати курс у межах повільної девальвації. Але те, що відбулося за останній тиждень, – це вже не зовсім повільна девальвація, а певне прискорення, зростання більш ніж на відсоток", – зазначив він.

Яким буде курс долара найближчим часом та до кінця року

Короткострокову динаміку курсу передбачити складно, оскільки вона значною мірою залежить від рішень Національного банку. За словами експерта, курс може як продовжити зростання, так і знову знизитися.

"Ми пам’ятаємо, що курс уже багато місяців тому дійшов до 45 гривень, а потім відкотився до 44,5 гривні. Зараз знову маємо 45,6 гривні. Що буде далі, невідомо: може бути і 46 гривень, а може знову 44,6 гривні. Це все виключно в руках Національного банку", – сказав Козак.

Водночас довгостроковий прогноз експерта залишається незмінним. Він не бачить підстав сумніватися, що наприкінці 2027 року курс долара може становити близько 50 гривень.

"Довгостроковий прогноз поки що не дає причин сумніватися, що наприкінці 2027 року курс буде десь біля 50 гривень. Тобто девальвація становитиме до 10% на рік", – підсумував Козак.

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