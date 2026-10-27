Почему растет курс доллара и к чему готовиться украинцам: эксперт оценил ситуацию на рынке

Почему растет курс доллара и евро

На валютный рынок Украины могла повлиять неопределенность с международным финансированием. Без выполнения требований международных партнеров, в частности, ЕС и МВФ, Украина рискует не получить средства, необходимые до конца этого года и на следующий год.

"С одной стороны, есть широкое осознание, что без выполнения требований наших международных партнеров, а это ЕС и МВФ, мы не получаем того финансирования, которое нам необходимо до конца года и на следующий год", – рассказал Тарас Козак.

По его словам, в то же время со стороны центральной власти, Верховной Рады и правительства не видна готовность выполнять эти требования. Часть обязательств уже выполнили, в частности, по налогу на посылки и другим техническим вопросам. Однако в вопросах борьбы с коррупцией власти не спешат двигаться вперед.

"О антикоррупционных направлениях, по которым мы взяли на себя обязательства, почему-то власть идти не хочет. Соответствующие законопроекты не вносятся и не голосуются в Верховной Раде", - отметил Козак.

Он считает, что это, возможно, единственное существенное изменение за последние несколько месяцев. Другие факторы остаются примерно на прежнем уровне: ситуация на фронте не меняется, поддержка Украины со стороны США остается ограниченной, а Европа продолжает помогать примерно так же, как и раньше. Объем торгов на межбанковском валютном рынке также существенно не изменился.

"Рост курса до 45 гривен и выше происходил на тех же объемах, что были и раньше", - пояснил эксперт.

Как Нацбанк может влиять на валютный рынок

По мнению Козака, Национальный банк может проверять готовность валютного рынка к более высоким курсовым отметкам. В то же время последнее подорожание доллара отличается от обычного постепенного ослабления гривны.

"У Нацбанка достаточно много рычагов и больших золотовалютных резервов, чтобы удерживать курс в рамках медленной девальвации. Но то, что произошло за последнюю неделю, – это уже не совсем медленная девальвация, а определенное ускорение, рост более чем на процент", – отметил он.

Каким будет курс доллара в ближайшее время и до конца года

Краткосрочную динамику курса предугадать сложно, поскольку она в значительной степени зависит от решений Национального банка. По словам эксперта, курс может как продолжить рост, так и снова снизиться.

"Мы помним, что курс уже много месяцев назад дошел до 45 гривен, а потом откатился до 44,5 гривны. Сейчас снова имеем 45,6 гривны. Что будет дальше, неизвестно: может быть и 46 гривен, а может снова 44,6 гривны. Это все исключительно в руках Национального банка", – сказал Козак.

В то же время, долгосрочный прогноз эксперта остается неизменным. Он не видит оснований сомневаться, что в конце 2027 года курс доллара может составить около 50 гривен.

"Долгосрочный прогноз пока не дает причин сомневаться, что в конце 2027 года курс будет где-то около 50 гривен. То есть девальвация будет составлять до 10% в год", – подытожил Козак.

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