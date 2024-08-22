Чому російський флот не ризикує виходити в Чорне та Азовське моря: відповідь Плетенчука

За його словами, наразі всі боєздатні одиниці російського флоту знаходяться в пункті базування "Новоросійськ".

Плетенчук підкреслив, що росіяни переважно використовують підводні човни для присутності в морі.

"Фактично, один підводний човен виходить в море, його змінює інший. Це дозволяє не лише демонструвати свою присутність, а й забезпечувати охорону бази. Надводні кораблі не ризикують виходити в море", - зазначив він.

За його словами, міжбазові переходи російських кораблів наразі відсутні. Останній перехід відбувся під час виходу з Азовського моря, коли стало очевидно, що перебування там є небезпечним.

"І вчора Військово-Морські Сили ЗСУ вкотре підтвердили, що ця територія перебуває під нашим вогневим контролем. Тоді вони доволі швидко повернулися на цю базу. З Криму такий вихід був так само після кількох влучних відпрацювань", - розповів Плетенчук.

Він також зазначив, що спостерігати за переходами підводних човнів досить складно через їх короткочасність та максимальну швидкість руху.