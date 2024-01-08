Чому російським ракетам вдалося пролетіти аж до західних регіонів України: пояснення Ігната

"І ракети, і дрони завжди пролітають. Ми повідомляємо кожен регіон у міру прольоту ракет. Летять вони по тим маршрутам, які вони собі прораховують, де вони мають розвіддані, де їх важче перехоплювати нашій ППО, зокрема й винищувачами та мобільними вогневими групами", - розповів Ігнат.

За його словами, засоби повітряного нападу, такі як крилаті ракети та дрони, летять низько. Вони для того й створені, щоб долати системи ППО.

"Не можемо ми всю територію України суцільно закрити ППО, щоб жодна ракета не пролетіла, тому локально захищаємо міста, об'єкти, напрямки. Тому ракети ворога і "Шахеди" часто долітають до західних областей, змінюють маршрут, їх збивають відповідно на підльоті до потенційних цілей. Не всі ракети ворожі досягають своїх цілей, є різні варіанти - можуть впасти в полі, може бути підрив в повітрі", - пояснив речник.

Атака РФ по Україні 8 січня

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

Росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника.

У результаті бойової роботи силам ППО вдалося знищити 8 ударних БПЛА Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.