Почему российским ракетам удалось пролететь аж до западных регионов Украины: объяснение Игната

"И ракеты, и дроны всегда пролетают. Мы сообщаем каждый регион по мере пролета ракет. Летят они по тем маршрутам, которые они себе просчитывают, где они имеют разведданные, где их труднее перехватывать нашей ПВО, в том числе и истребителями и мобильными огневыми группами", - рассказал Игнат.

По его словам, средства воздушного нападения, такие как крылатые ракеты и дроны летят низко. Они для того и созданы, чтобы преодолевать системы ПВО.

"Не можем мы всю территорию Украины полностью закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, поэтому локально защищаем города, объекты, направления. Поэтому ракеты врага и "Шахеды" часто долетают в западные области, меняют маршрут, их сбивают соответственно на подлете к потенциальным целям. Не все ракеты враждебны достигают своих целей, есть разные варианты - могут упасть в поле, может быть подрыв в воздухе", - пояснил спикер.

Атака РФ по Украине 8 января

Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К.

Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

Россияне нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника.

В результате боевой работы силам ПВО удалось уничтожить 8 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.