Чому не російське? Більшість екіпірування військових РФ - копія західних зразків

Заруба розповів, що зокрема комплекс розвідки управління та зв’язку "стрілець", що входить до комплексу бойового екіпірування "радник" російського військовослужбовця, має у своєму складі комплектуючі іноземних компаній.

"Переносний комп’ютер командира військової розвідки із цього комплексу це звичайний промисловий планшет виробництва компанії "лейка". Такі планшети використовуються на будівництві, у геологічній розвідці та інших галузях господарства", - зазначив полковник.

Він також додав, що кабельна продукція, яка використовується при виробництві цього комплексу компанії Ficsher Connectors, під ліцензією випускається на заводі російського акціонерного товариства "Інтрасофт" в Санкт-Петербурзі.

За словами Заруби, радіостанція "азарт" із російського має лише зовнішню панель, а більше ніж 90% у її складі це іноземні комплектуючі.