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Чому не російське? Більшість екіпірування військових РФ - копія західних зразків

Фото: більшість екіпірування військових РФ є копією західних зразків
Автор: Каріна Левицька

Переважна більшість екіпірування російських військовослужбовців є копією західних зразків, адже нових високотехнологічних зразків озброєння, оснащення та обладнання бійців та піхотинців в Росії занадто мало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника центру трофейного та перспективного озброєння та техніки полковника Олександра Зарубу під час брифінгу у Military Media Center.

Заруба розповів, що зокрема комплекс розвідки управління та зв’язку "стрілець", що входить до комплексу бойового екіпірування "радник" російського військовослужбовця, має у своєму складі комплектуючі іноземних компаній.

"Переносний комп’ютер командира військової розвідки із цього комплексу це звичайний промисловий планшет виробництва компанії "лейка". Такі планшети використовуються на будівництві, у геологічній розвідці та інших галузях господарства", - зазначив полковник.

Він також додав, що кабельна продукція, яка використовується при виробництві цього комплексу компанії Ficsher Connectors, під ліцензією випускається на заводі російського акціонерного товариства "Інтрасофт" в Санкт-Петербурзі.

За словами Заруби, радіостанція "азарт" із російського має лише зовнішню панель, а більше ніж 90% у її складі це іноземні комплектуючі.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що солдатів армії Росії не забезпечують ні одягом, ні зброєю.

Раніше російські солдати скаржились, що командування більше цінить військову техніку, ніж людей. Поперед колони ставлять солдатів, а вже після них йдуть танки.

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