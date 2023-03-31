Чому росіян та білорусів повернуть на "Вімблдон": відповідь організаторів

За його словами, зараз Асоціація несе відповідальність за збереження популярності тенісу у Британії після того, як на неї було накладено великі штрафи та їй загрожує втрата низки турнірів.

Він зазначив, що організація протягом кількох місяців працювала над створенням спеціальної декларації про нейтралітет, яку будуть зобов’язані підписувати учасники турніру з Росії та Білорусі.

"Наша підтримка українського народу залишається абсолютною. Але ми також маємо спробувати гарантувати, що ми зможемо зберегти тут, у Великій Британії, можливість участі у професійному тенісному турі, і це наш обов'язок як національного керівного органу з тенісу. Ми абсолютно співчуваємо українським гравцям і докладатимемо всіх зусиль для їхнього благополуччя", - додав Ллойд.