UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому росіян та білорусів повернуть на "Вімблдон": відповідь організаторів

Фото: Даніїл Медведєв, російський тенісист (flickr by Don McDougall)
Автор: Іван Носальський

Росіян та білорусів вирішили повернути на один з найпрестижніших тенісних турнірів "Вімблдон", оскільки минулого року за бан спортсменів було накладено значні штрафи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова Асоціації лаун-тенісу Скотт Ллойд.

За його словами, зараз Асоціація несе відповідальність за збереження популярності тенісу у Британії після того, як на неї було накладено великі штрафи та їй загрожує втрата низки турнірів.

Він зазначив, що організація протягом кількох місяців працювала над створенням спеціальної декларації про нейтралітет, яку будуть зобов’язані підписувати учасники турніру з Росії та Білорусі.

"Наша підтримка українського народу залишається абсолютною. Але ми також маємо спробувати гарантувати, що ми зможемо зберегти тут, у Великій Британії, можливість участі у професійному тенісному турі, і це наш обов'язок як національного керівного органу з тенісу. Ми абсолютно співчуваємо українським гравцям і докладатимемо всіх зусиль для їхнього благополуччя", - додав Ллойд.

Нагадаємо, минулого року "Вімблдон" став єдиним із усіх тенісних мейджорів, який не допустив росіян та білорусів до участі.

За це Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафували організаторів турніру на два мільйони доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛондонТеннисУимблдон