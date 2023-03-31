Почему россиян и белорусов вернут на "Уимблдон": ответ организаторов

Россиян и белорусов решили вернуть на один из самых престижных теннисных турниров "Уимблдон", поскольку в прошлом году за бан спортсменов были наложены значительные штрафы.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Ассоциации лаун-тенниса Скотт Ллойд.
По его словам, сейчас Ассоциация несет ответственность за сохранение популярности тенниса в Британии после того, как на нее были наложены большие штрафы и ей грозит потеря ряда турниров.
Он отметил, что организация в течение нескольких месяцев работала над созданием специальной декларации о нейтралитете, которую будут обязаны подписывать участники турнира из России и Беларуси.
"Наша поддержка украинского народа остается абсолютной.Но мы также должны попытаться гарантировать, что мы сможем сохранить здесь, в Великобритании, возможность участия в профессиональном теннисном туре, и это наша обязанность как национального руководящего органа по теннису. Мы абсолютно сочувствуем украинским игрокам и будем прилагать все усилия для их благополучия", - добавил Ллойд.
Напомним, в прошлом году "Уимблдон" стал единственным из всех теннисных мейджоров, который не допустил россиян и белорусов к участию.
За это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовали организаторов турнира на два миллиона долларов.
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