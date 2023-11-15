Чому Росія тримає МіГ у небі годинами і чи можливо це без тривог: що каже Ігнат

Чому тривоги стали довші?

За його словами, тривалість повітряних тривог через зліт МіГ-31 стала більшою, бо літак дозаправляється в повітрі. Зокрема, до таких дій ворог вдавався неодноразово.

"Сьогодні вона була коротша, вчора довше. Вони дозаправляють літаки в повітрі, прекрасно знаючи, що у нас буде тривога", - сказав Ігнат.

При цьому він зауважив, що МіГу не потрібно дозаправлятись в повітрі, щоб атакувати Україну.

"Він же не летить на великі дистанції. У них є три аеродроми базування - "Саваслейка", "Ахтубінськ" і "Моздок" біля Махачкали. Вони недалеко від України - злетів, запустив "Кинджал" і сів, по великому рахунку. Але вони роблять ось такі польоти: 20-30 хвилин - це зліт, посадка, півтори години - відпрацювання пального в штатному режимі. А коли 3 і більше годин - це йдуть дозаправки в повітрі як елемент підготовки", - пояснив Ігнат.

Таким чином росіяни прекрасно розуміють, що Україна в напівдепресивному стані, коли у нас не працюють школи, підприємства, організації. І це впливає на нашу економіку безумовно.

Військові можуть визначити, чи буде бойовий зліт або тренування?

"У нас є дані нашої розвідки. Є дані наших партнерів про те, що злітає МіГ. Якщо вони злітають за 100 кілометрів на північ, ми ж це не бачимо, ми отримуємо інформацію, у нас є різні джерела інформації щодо зльоту цього МіГу", - розповів Ігнат.

Він зазначає, якщо є підтвердження, що злетів порожній МіГ і перебазувався - це одне питання. Або якщо точно є дані, що він злетів без ракети підвішеної, то тоді тривогу не будуть оголошувати й навпаки.

"Буває, ще є інформація, що він летить вже з ракетою, тоді звісно ми маємо повідомляти про це. Ми маємо різні джерела інформації. Якщо ми знаємо, що небезпеки немає, тоді нічого не оголошуємо. Так само як зльоти МіГ-31БМ, які стоять в "Бельбеку". Вони не є носіями "Кинджалів", - додає Ігнат.

Чи можна переглянути підхід щодо оголошення тривоги?

На питання, чи можна переглянути підхід до оголошення повітряних тривог речник Повітряних сил ЗСУ відповів коротко, зазначивши, що це не є компетенцією військових.

"Рівень тривог - це компетенція військових", - сказав Ігнат.

Передісторія

Нагадаємо, що в Україні останнім часом почастішали масштабні тривоги пов'язані зі зльотом російського літака МіГ-3К. Якщо раніше небезпека зазвичай тривала близько 30 хвилин, то тепер вона займає 3 години, а то й більше. Оскільки ворог дозаправляє літак у повітрі, і той далі може виконувати політ.

Втім, такі польоти завдають українцям клопоту, оскільки у разі підняття росіянами МіГу вся Україна в мить стає "червоною" на мапі повітряних тривог.

Це пов'язано з тим, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО важко перехопити. А заявлена дальність цих ракет складає тисячі кілометрів.

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