Почему Россия держит МиГ в небе часами и возможно ли это без тревог: что говорит Игнат

Почему тревоги стали длиннее?

По его словам, продолжительность воздушных тревог из-за взлета МиГ-31 стала большей, поскольку самолет дозаправляется в воздухе. В частности, к таким действиям враг прибегал неоднократно.

"Сегодня она была короче, вчера длиннее. Они дозаправляют самолеты в воздухе, прекрасно зная, что у нас будет тревога", - сказал Игнат.

При этом он отметил, что МиГу не нужно дозаправляться в воздухе, чтобы атаковать Украину.

"Он же не летит на большие дистанции. У них есть три аэродрома базирования - "Саваслейка", "Ахтубинск" и "Моздок" возле Махачкалы. Они недалеко от Украины - взлетел, запустил "Кинжал" и сел, по большому счету. Но они делают вот такие полеты: 20-30 минут - это взлет, посадка, полтора часа - отработка горючего в штатном режиме. А когда 3 и более часов - это идут дозаправки в воздухе как элемент подготовки", - объяснил Игнат.

Таким образом, россияне прекрасно понимают, что Украина в полудепрессивном состоянии, когда у нас не работают школы, предприятия, организации. И это влияет на нашу экономику безусловно.

Военные могут определить, будет ли боевой взлет или тренировка?

"У нас есть данные нашей разведки. Есть данные наших партнеров о том, что взлетает МиГ. Если они взлетают за 100 километров на север, мы же это не видим, мы получаем информацию, у нас есть разные источники информации о взлете этого МиГа", - рассказал Игнат.

Он отмечает, если есть подтверждение, что взлетел пустой МиГ и перебазировался - это один вопрос. Или если точно есть данные, что он взлетел без подвешенной ракеты, то тогда тревогу не будут объявлять и наоборот.

"Бывает, еще есть информация, что он летит уже с ракетой, тогда, конечно, мы должны сообщать об этом. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем. Так же как взлеты МиГ-31БМ, которые стоят в "Бельбеке", они не являются носителями "Кинжалов", - добавляет Игнат.

Можно ли просмотреть подход к оглашению тревог?

На вопрос, можно ли пересмотреть подход к объявлению воздушных тревог спикер Воздушных сил ВСУ ответил коротко, отметив, что это не компетенция военных.

"Уровень тревог - это компетенция военных", - сказал Игнат.

Предыстория

Напомним, что в Украине в последнее время участились масштабные тревоги, связанные со взлетом российского самолета МиГ-3К. Если раньше опасность обычно продолжалась около 30 минут, то теперь она занимает 3 часа, а то и больше. Поскольку враг дозаправляет самолет в воздухе, и тот может дальше выполнять полет.

Впрочем, такие полеты доставляют украинцам хлопот, поскольку в случае поднятия россиянами МиГ вся Украина в мгновение становится "красной" на карте воздушных тревог.

Это связано с тем, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить. А заявленная дальность этих ракет составляет тысячи километров.

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