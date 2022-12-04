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Чому Росія стала рідше використовувати іранські дрони: у ЗСУ назвали причину

Ілюстративне фото: у ЗСУ розповіли, чому Росія стала рідше запускати іранські дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія майже перестала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, оскільки вони не пристосовані до використання в умовах холодної погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника командувача об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгена Силкіна в ефірі телемарафону.

"Будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які чутливі до морозів та погодних умов. Ми маємо в даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яке тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність", - розповів він.

Силкін також зазначив, що Росія так само може продовжувати накопичувати БПЛА та іншу зброю.

"На жаль, у нас немає можливості зупинити постачання як дронів, так і бомб для Росії. Але ми отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів. Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і зараз ми вже можемо говорити, що ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре. Але призупинити, на жаль, ми не можемо ці поставки зброї для Росії", - додав він.

Нагадаємо, ще 30 листопада спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що в Росії могла закінчитися перша партія дронів, які їй передав Іран.

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