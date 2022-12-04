Почему Россия стала реже использовать иранские дроны: в ВСУ назвали причину

"Любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям. Мы имеем в настоящее время только тренировку бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которое тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность", - рассказал он.

Силкин также отметил, что Россия все так же может продолжать накапливать БПЛА и другое оружие.

"К сожалению, у нас нет возможности остановить поставки как дронов, так и бомб для России. Но мы получаем достаточное количество средств противовоздушной обороны от западных партнеров. Наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами, и сейчас мы уже можем говорить, что мы сбиваем около 75-80% воздушных целей. Это очень хорошо. Но приостановить, к сожалению, мы не можем эти поставки оружия для России", - добавил он.