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Почему Россия стала реже использовать иранские дроны: в ВСУ назвали причину

Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали, почему Россия стала реже запускать иранские дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия почти перестала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, поскольку они не приспособлены к использованию в условиях холодной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника командующего объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгения Силкина в эфире телемарафона.

"Любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям. Мы имеем в настоящее время только тренировку бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которое тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность", - рассказал он.

Силкин также отметил, что Россия все так же может продолжать накапливать БПЛА и другое оружие.

"К сожалению, у нас нет возможности остановить поставки как дронов, так и бомб для России. Но мы получаем достаточное количество средств противовоздушной обороны от западных партнеров. Наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами, и сейчас мы уже можем говорить, что мы сбиваем около 75-80% воздушных целей. Это очень хорошо. Но приостановить, к сожалению, мы не можем эти поставки оружия для России", - добавил он.

Напомним, еще 30 ноября спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что у России могла закончится первая партия дронов, которые ей передал Иран.

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