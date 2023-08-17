Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога

Останнім часом російська армія ставила собі за мету завдати ударів саме по західних регіонах України. Джерела авторитетного видання Financial Times повідомили, що під прицілом ворога авіабази, злітно-посадкові майданчики та пілоти, які перебувають далеко від лінії фронту.

Які плани має Росія у контексті повітряних ударів по заходу країни й до чого тут F-16 - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Атаки по західній Україні: що про це відомо

Повітряні атаки окупантів по Україні продовжуються щодня. Але останніми днями увага ворога була прикута до заходу нашої країни. Так, 15 серпня Росія завдала потужного ракетного удару по глибокому тилу українців. Тоді противник застосував щонайменше 28 ракет різних типів, з них силам ППО вдалося знищити 16.

Наслідки цієї атаки відчули у Львові, де був "приліт" у двір дитячого садка. Також у Луцьку зафіксували влучання в одне з промислових підприємств, яке займається виготовленням комплектуючих для автомобілів. Того ж дня в Івано-Франківській області спрацювала ППО.

Крім того, "прильоти" були й в інших регіонах. Зокрема, Дніпрі та Смілі, працювала ППО й на Хмельниччині.

Варто зауважити, що перед цим, 11 серпня росіяни намагалися вразити об'єкт інфраструктури в Івано-Франківській області, застосувавши аеробалістичні ракети.

Натомість одна з ракет влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.

Згодом, як повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, ракети ворога летіли на військові аеродроми, які перебувають під його прицілом уже не перший місяць.

"Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть навчатися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку", - сказав Ігнат.

Крім того, удари по інфраструктурі сьогодні коротко прокоментував представник Нацгвардії Микола Уршалович. За його словами, за минулий тиждень росіяни атакували три важливі державні об'єкти нашої країни.



"На минулому тижні окупанти завдали удару по трьох важливим державним об'єктам у Дніпропетровській та Львівській областях, охорону яких здійснює Національна гвардія. Нацгвардійці у тісній взаємодії з рятувальними службами здійснювали ліквідації наслідків ворожих ударів", - сказав Уршалович під час брифінгу, не надавши додаткових подробиць.

Захід України стає новою ціллю окупантів, - FT

За версією авторитетного британського видання Financial Times, посилення атак Росії на цілі в глибині України, схоже, мають одну мету: знищити здатність українських сил запускати ракети великої дальності, отримані від союзників.

Журналісти звертають увагу, що цього тижня Москва запустила десятки ракет далеко вглиб західної України, цілячи по авіабазах, злітно-посадковим майданчикам і навчальному центру пілотів, які знаходяться на відстані до 1000 км від лінії фронту.

Українська сторона, за інформацією джерел FT, розглядає ці удари як частину плану окупантів з руйнування українських злітно-посадкових смуг і парку бомбардувальників, які використовувалися для запуску британських ракет Storm Shadow і французьких ракет Scalp.

"Щоб уникнути враження ракетами та дронами, українські авіатори постійно перебазують критично важливе озброєння та кваліфікований персонал, а льотчики курсують в Україні десятками авіабаз та комерційних аеропортів", - пише видання.

Який план у Росії: пояснює експерт

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна сказав, що російська армія наразі намагається поцілити саме по наших аеродромах, злітним смугам.

І тут вже є важливий нюанс. Якщо йдеться про отримання F-16 в перспективі, то Україні необхідний облаштований відповідний аеродром з відповідною інфраструктурою.

"Тобто йдеться про модернізацію наявних або будівництво нового. Але новий аеродром ніхто не буде будувати, бо це багато часу займе. Отже, буде відбуватися модернізація тих аеродромів, які знаходиться якомога далі від лінії бойового зіткнення, де їх можна уразити. Йдеться про глибокий тил, а саме захід України", - каже Коваленко.

Отже, ті аеродроми, які по своїм характеристикам можуть приймати, наприклад, ескадрилью таких легких винищувачів як F-16, то саме по таких аеродромах росіяни зараз намагаються завдати удару, допускає співрозмовник.

"Окрім всього іншого, якщо говорити про Коломию, то вже відомо, що росіяни намагалися поцілити по пілотах, які планують вже виїжджати до Європи на тренування F-16. Тому росіяни зараз намагаються діяти на упередження", - зазначив Коваленко.

Тобто наразі окупанти хочуть завдавати ударів як по розміщенню особового складу, які можуть навчатися на F-16, так і по аеродромах, де можуть розміщуватися в перспективі західні літаки.

"Той аеродром, на якому буде розміщуватися F-16, повинен мати ППО рівня того самого Києва та області. Тобто потрібен настільки високий рівень ешелонованості та високотехнічності. Бо якщо росіяни зможуть прорвати ППО та завдати удару по цьому аеродрому, коли там вже будуть F-16, навіть якщо вони будуть в повітрі й ворогу вдасться зруйнувати лише посадкову смугу чи будівлі, то літаку не буде куди повертатися", - акцентує співрозмовник.

За його словами, якщо взяти Су-24, які є носіями Storm Shadow і за якими полють росіяни, ситуація простіша. Оскільки цей літак може злетіти з будь-якого аеродрому в різних регіонах нашої країни й перелетіти на інший.

"А от для F-16 є проблема, оскільки таки аеродром для них буде тільки один. І якщо його знищать, то їм не буде куди повертатися. Тільки на Захід летіти. Там у Польщу чи Румунію. Тому протиповітряна оборона має бути на достатньо високому рівні", - підсумував експерт.

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