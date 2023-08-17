Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага

В последнее время российская армия поставила себе цель нанести удары именно по западным регионам Украины. Источники авторитетного издания Financial Times сообщили, что под прицелом врага авиабазы, взлетно-посадочные площадки и пилоты, находящиеся вдали от линии фронта.

Какие планы у России в контексте воздушных ударов по западу страны и к чему здесь F-16 - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Атаки по западной Украине: что об этом известно

Воздушные атаки оккупантов по Украине продолжаются ежедневно. Но в последние дни внимание врага было приковано к западу нашей страны. Так, 15 августа Россия нанесла мощный ракетный удар по глубокому тылу украинцев. Тогда противник применил не менее 28 ракет разных типов, из них силам ПВО удалось уничтожить 16 ракет.

Последствия этой атаки почувствовали во Львове, где был прилет во двор детского сада. Также в Луцке зафиксировали попадание в одно из промышленных предприятий, занимающееся изготовлением комплектующих для автомобилей. В тот же день в Ивано-Франковской области сработала ПВО.

Кроме того, прилеты были и в других регионах. В частности, в Днепре и Смеле, работала ПВО и во Хмельницкой области.

Следует отметить, что перед этим, 11 августа россияне пытались поразить объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области, применив аэробалистические ракеты.

Одна из ракет попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.

Впоследствии, как сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, ракеты врага летели на военные аэродромы, находящиеся под его прицелом уже не первый месяц.

"Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику", - сказал Игнат.

Кроме того, удары по инфраструктуре сегодня кратко прокомментировал представитель Нацгвардии Николай Уршалович. По его словам, за прошедшую неделю россияне атаковали три важных государственных объекта нашей страны.



"На прошлой неделе оккупанты нанесли удар по трем важным государственным объектам в Днепропетровской и Львовской областях, охрану которых осуществляет Национальная гвардия. Нацгвардейцы в тесном взаимодействии со спасательными службами осуществляли ликвидацию последствий вражеских ударов", - сказал Уршалович во время брифинга, не прибегая к подробностям.

Запад Украины становится новой целью оккупантов, - FT

По версии авторитетного британского издания Financial Times, усиление атак России на цели в глубине Украины, похоже, преследует одну цель: уничтожить способность украинских сил запускать ракеты большой дальности, полученные от союзников.

Журналисты обращают внимание, что на этой неделе Москва запустила десятки ракет далеко вглубь западной Украины, целя по авиабазам, взлетно-посадочным площадкам и учебному центру пилотов, находящихся на расстоянии до 1000 км от линии фронта.

Украинская сторона, по информации источников FT, рассматривает эти удары как часть плана оккупантов по разрушению украинских взлетно-посадочных полос и парка бомбардировщиков, которые использовались для запуска британских ракет Storm Shadow и французских ракет Scalp.

"Чтобы избежать поражения ракетами и дронами, украинские авиаторы постоянно перебазируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал, а летчики курсируют в Украине по десяткам авиабаз и коммерческих аэропортов", - пишет издание.

Каков план в России: объясняет эксперт

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина сказал, что российская армия пытается попасть именно по нашим аэродромам, взлетным полосам.

И здесь уже есть важный нюанс. Если речь идет о получении F-16 в перспективе, то Украине необходим соответствующий аэродром с соответствующей инфраструктурой.

"То есть речь о модернизации существующих или строительстве нового. Но новый аэродром никто не будет строить, потому что это много времени займет. Следовательно, будет происходить модернизация тех аэродромов, которые находятся как можно дальше от линии боевого столкновения, где их можно поразить. Речь идет о глубоком тылу, а именно о западе Украины", - говорит Коваленко.

Следовательно, те аэродромы, которые по своим характеристикам могут принимать, например, эскадрилью таких легких истребителей как F-16, именно по таким аэродромам россияне сейчас пытаются нанести удар, допускает собеседник.

"Помимо всего прочего, если говорить о Коломыи, то уже известно, что россияне пытались попасть по пилотам, которые планируют уже выезжать в Европу на учения на F-16. Поэтому россияне сейчас пытаются действовать на упреждение", - отметил Коваленко.

То есть оккупанты хотят наносить удары как по размещению личного состава, которые могут учиться на F-16, так и по аэродромам, где могут размещаться в перспективе западные самолеты.

Тот аэродром, на котором будет размещаться F-16, должен иметь ПВО уровня того же Киева и области. То есть нужен столь высокий уровень эшелонированности и высокотехничности. Если россияне смогут прорвать ПВО и нанести удар по этому аэродрому, когда там уже будут F-16, даже если они будут в воздухе и врагу удастся разрушить только посадочную полосу или здания, то самолету некуда будет возвращаться", - акцентирует внимание собеседник.

По его словам, если взять Су-24, которые являются носителями Storm Shadow и за которыми охотятся россияне, ситуация проще. Поскольку этот самолет может взлететь с любого аэродрома в разных регионах нашей страны и перелететь на другой.

"А вот для F-16 есть проблема, поскольку аэродром для них будет только один. И если его уничтожат, то им некуда будет возвращаться. Только на Запад лететь. Там в Польшу или Румынию. Поэтому противовоздушная оборона должна быть достаточно на высоком уровне", - подытожил эксперт.

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