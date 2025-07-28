Чому Росія масовано б’є по Україні саме вночі: дві головні причини

Чому ворог масовано атакує саме вночі?

За словами експерта, під масованими нічними атаками військ РФ по Україні криються дві причини, які по суті працюють в комплексі. Йдеться про намагання росіян ускладнювати роботу української ППО та здійснювати психологічний тиск на мирне населення.

"Бо, по-перше, коли ворог вдень дрони випускав, то їх було легше помітити і простіше збивати. А потім росіяни вже перейшли на ніч", - каже Ступак.

Він пояснює, що вночі для окупантів набагато цікавіше дрони запускати, адже менше можливостей збити ворожу ціль і є більший коефіцієнт влучання.

"Плюс це виснаження наших людей, які вночі сплять. Тобто це і психологічний ефект. Тому я думаю, що російські війська тут в комплексі працюють: збільшити кількість влучань і виснажити українців", - зазначив співрозмовник.

Втім, за словами експерта, українська ППО адаптувалася до нічних атак. Але така собі це постійна історія. Коли одна сторона - росіяни диктують умови, а українці адаптуються.

"Потім ми адаптувалися, а вони знову переналаштовуються, щоб ми не змогли адаптуватися. Наприклад, спочатку наші військові ППО могли дуже класно справлятися з цими безпілотниками. Але росіяни підвищили ставку і тепер дрони летять вище та швидше", - звертає увагу Ступак.

Таким чином, пояснює експерт, мобільні вогневі групи просто вже не встигають за безпілотниками. Тобто ефективність збиття починає зменшуватися. Тож тепер українським оборонцям допомагають дрони-перехоплювачі.

"Але вони ще масово не з'являються і були моменти, коли їх просто не вистачало, щоб відбити атаку. Тобто таких перехоплювачів поки маленька кількість", - уточнює Ступак.

Чому РФ націлюється на тилові міста?

Під час атак по українському тилу ворог ставить собі за мету не лише зашкодити мирному населенню, росіян також цікавлять важливі об'єкти, як військові заводи, чи то аеродроми.

"Де виготовляються наші ракети, безпілотники? Тобто вони (росіяни - ред.) намагаються влучити в наші потужності, а також в наші літаки. Звісно, що є тут складова терору. Але вона не домінуюча. Тобто всі ці безпілотники мають мету. Наприклад, влучити в якийсь завод, який виготовляє вибухівку. Чи завод, який виготовляє патрони для стрілецької зброї", - каже Ступак.

Так само як історія сьогодні зі Старокостянтиновом, де ворог намагається влучити в аеродром. В росіян так само є прагматика. Як Сили оборони України намагаються влучати в російські важливі об'єкти, так і противник по наших, додає експерт.